وفد من وحدة المهن الحرة في حزب الله زار نقابة المحامين في طرابلس مهنئا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 16:00

وفد من وحدة المهن الحرة في حزب الله زار نقابة المحامين في طرابلس مهنئا

منذ 56 mins 25 November، 2021
وفد المهن الحرة
لبنان

زار نقابة المحامين في طرابلس وفود من المهنئين بفوز النقيبة ماري تيريز القوال فنيانوس وأعضاء المجلس.

ومن أبرز المهنئين: وزراء ونواب حاليون وسابقون  ورجال دين و ضباط وأمنيون وفاعليات نقابية وسياسية وتربوية وبلدية واختيارية وإعلامية وشعبية وحشد من المحامين .

من المهنئين مسؤول وحدة المهن الحرة في حزب الله حسن حجازي الذي أكد أن “وحدة لبنان تكون بالتلاقي والوطن اليوم بأمس الحاجة الى نبنيه وهو يحتاج إلى مواقف سواء كان بالحدود وببناء نقابات حرة ونزيهة والنقباء لهم دور اساسي  في بناء المجتمع وبناء دولة القانون من الطراز الأول”، واعتبر ان “النقيبة مقاومة  فهي تعمل لحقوق الناس وما فيه مصلحة المحامين وسنعمل سويا لتحقيق العدالة ودولة القانون”.

المصدر: بريد الموقع

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