“النضال الفلسطيني” استنكرت قرار استراليا ضد حزب الله: يتناغم مع القرار البريطاني ضد حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 14:30

“النضال الفلسطيني” استنكرت قرار استراليا ضد حزب الله: يتناغم مع القرار البريطاني ضد حماس

منذ 25 mins 25 November، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

استنكرت “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني” إدراج الحكومة الأسترالية حزب الله على قائمة الإرهاب.

وأكدت الجبهة ان ذلك يشكل عدوانا على أمتنا وعلى كل القوى والفصائل الوطنية والقومية والإسلامية المناهضة للإحتلال والمشاريع الغربية التي تستهدف منطقتنا وأمتنا، واعتبرت “هذا القرار يتساوق ويتناغم ويتزامن مع القرار البريطاني تجاه حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية”.

ورأت الحركة ان “هذا القرار يمثل انحيازا للعدو الصهيوني وتلبية لدعوات دول غربية وعربية طبعت علاقاتها مع كيان الإحتلال وتعمل لحمايته وتغطي عدوانه المستمر على أمتنا وعلى جرائمه في فلسطين والمنطقة”.

واضافت الجبهة “اننا على يقين أن هذه السياسة المعادية والقرارات المنحازة للعدو لن تنال من ارادة حزب الله وقيادته الشجاعة والحكيمة، وستشكل حافزا على استمرار مواصلة العمل في نهج المقاومة والقيام بواجبه الوطني والقومي من أجل حماية حقوق الشعب اللبناني الشقيق وحقوق أمتنا في المنطقة”.

 

المصدر: بريد الموقع

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