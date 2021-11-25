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November 25 2021 - 14:28

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا

منذ 52 mins 25 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أنه تم تسجيل حالة وفاة و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 30، الخليل 65، قلقيلية 5، جنين 19، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 31، نابلس 16، طوباس 3، أريحا والأغوار 4، طولكرم 1، قطاع غزة 86″، وتابعت “تم تسجيل حالة وفاة بكورونا في قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة ان “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 13، الخليل 10، جنين 3، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 11، نابلس 3، طوباس 1، أريحا والأغوار 3، طولكرم 3، قطاع غزة 110”.

المصدر: فلسطين اليوم

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