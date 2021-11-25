الصين تعلن عدم موافقتها على “حل وسط” مع الولايات المتحدة بشأن قضية تايوان

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان الخميس بأن القوات المسلحة الصينية على استعداد لتطوير التعاون مع الجيش الأميركي، إلا أن الصين لن توافق على حل وسط فيما يتعلق بقضية تايوان. وقال وو تشيان، خلال إيجاز إعلامي “لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن الصين تتمسك بمبادئ معينة في مجال تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين. وتتلخص هذه المبادئ في أن سيادة الصين وكرامتها ومصالحها الأساسية لا يمكن انتهاكها، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان، حيث لن توافق الصين إزاءها على أي حلول وسط. ويجب ألا تكون لدى الولايات المتحدة أي تخيلات بهذا الخصوص”.

هذا وأكد الدبلوماسي الصيني أيضاً، أن الحفاظ على تنمية صحية ومستقرة للعلاقات بين القوات المسلحة الصينية والأميركية يخدم المصالح المشتركة للبلدين والتوقعات المشتركة للمجتمع الدولي، وأن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير هذه العلاقات، وهي مستعدة لمواصلة التبادلات والتعاون مع الجانب الأميركي.

يذكر أنه سبق ودعت الولايات المتحدة 110 دول إلى المشاركة فيما أطلق عليه اسم “قمة من أجل الديمقراطية” في كانون الأول/ديسمبر ، وذلك دون توجيه دعوة مماثلة إلى روسيا والصين، ولكن مع إدراج تايوان في قائمة المدعوين، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ضمن دول أخرى، بصورة شكلية جزءًا من “الصين الواحدة”.

هذا وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، يوم أمس الأربعاء، أن بكين تعارض بشدة دعوة تايوان إلى “القمة من أجل الديمقراطية” وتدعو واشنطن إلى الالتزام بمبدأ “الصين الواحدة”.

المصدر: سبوتنيك