العراق: انطلاق عملية أمنية واسعة في ديالى لملاحقة فلول “داعش”

أطلقت قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي العراقي الخميس عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الارهابي.

وقال قائد العمليات طالب الموسوي في بيان له إنه “في تمام الساعة 700 انطلقت قواتنا بعملية أمنيّة واسعة من ثلاثة محاور بالتعاون مع قطعات الجيش لتفتيش المنطقة الجبلية المحصورة بين تقاطع النقشبندية الواقعة شمال ناحية جلولاء وتقاطع الخضران شمال ناحية قرة تبة في ديالى”.

وأضاف الموسوي ان “المنطقة التي انطلقت فيها العمليات لم تنفذ فيها سابقا أي واجب أمني بسبب تضاريسها الطبيعية الصعبة وتعرف بمنطقة جبلية متكسرة”، وتابع ان “العملية تنفذ عبر ثلاثة محاور الأول شرقي يقودها اللواء 20 ومحور ثاني وسطي يقودها اللواء 23 واللواء 110 ومحور ثالث غربي يقودها اللواء 4 واللواء 24 وبإسناد الصنوف الأخرى في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وطيران الجيش”.

المصدر: السومرية