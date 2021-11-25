أكثرية الفرنسيين يؤيدون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أظهر استطلاع للرأي تأييد للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته CSA لصالح شبكة “CNEW”، فإن 67 بالمائة من السكان الفرنسيين يؤيدون هذا الإجراء.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة الفرنسية بجدية في هذه القضية لوقف انتشار وباء كورونا.

وصوت المستطلعون بنسبة 40 بالمائة مع الجرعة الثالثة للقاح كورونا، وهو رقم أكبر من المعارضين للفكرة (33 بالمائة).

وأظهر الاستطلاع أن الفئة الوحيدة التي صوتت بالأغلبية ضد الجرعة الثالثة للجميع هي الفئة العمرية بين 18-24 عاما (55%)، والأكثر تفضيلا لهذا الإجراء هم أولئك الذين يبلغون 65 عاما، لأنهم يعتبرون الأكثر عرضة للخطر.

ووفق الاستطلاع، فإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم يساريون وافقوا على الجرعة الثالثة للجميع، مقارنة بأولئك الذين يزعمون أنهم يمينيون (77% مقابل 64%).

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت، في الفترة من 23 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على عينة من 1000 شخص تتراوح أعمارهم من 18 وما فوق.

المصدر: وكالات