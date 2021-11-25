العدو الاسرائيلي نفذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الخميس حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت الشاب علاء الطشطوش، ويوسف حمدان صالح من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس”، وتابعت “في طوباس أفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الاسير المحرر حامد المسلماني”.

واضافت المصادر “داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس واعتقلت الشقيقين رائد ومحمد روبين زايد”، ولفتت الى انه “في بلدة سلواد اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين أكرم ورأفت حامد، كما اعتدت على الأسير المحرر شحادة نصار، وجرى تبليغ الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغ استدعاء بعد مداهمة منزله في رام الله”.

وذكرت المصادر ان “مدينة القدس حملة شهدت اعتقالات طالت أحمد هيثم محمود، لؤي أشرف محمود، محمد وليد محمود، محمد عوني عطية، محمد المصري، محمد نعاجي”، وتابعت “كما طالت الاعتقالات في القدس محمد شريتح، محمود سعدي الرجبي، محمد هيثم مصطفى، تيسير يوسف محيسن، اسلام يوسف عبيد- القدس”، واضافت “كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل واعتقلت خالد وعلي غنيمات”.

المصدر: فلسطين اليوم