الكاظمي: الأحداث الأخيرة بكردستان تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2021 - 08:22

الكاظمي: الأحداث الأخيرة بكردستان تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور

منذ 1 ساعة 25 November، 2021
مصطفى الكاظمي
العراق - عربي وإقليمي

علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الأحداث وموجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وكتب الكاظمي عبر “تويتر”، “الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور”.

وأضاف، “التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريا، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان”.

وشهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

المصدر: مواقع عراقية

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