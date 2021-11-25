أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 25-11-2021

البناء

• قال مرجع نيابي ان التقدم المحتمل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يشكل محرك الدفع الرئيسي للتسوية الرئاسية التي تفتح الباب لعودة إجتماعات الحكومة متسائلا عما اذا كان ما شهده لبنان من تصعيد في الأزمات مؤخرا كان اختبارا لصموده عند مطالبه في الترسيم وجاء وقت الانفراج.

• قرأت مصادر روسية في اعلان حكومة كيان الإحتلال أنها غير معنية بالعودة للإتفاق النووي مع إيران نتاج ما تم التفاهم عليه بين واشنطن وتل أبيب حيث تعود واشنطن إلى الإتفاق وتبقى تل أبيب قوة إحتياط مؤكدا ان لا قدرة لتل أبيب على شن حرب دون واشنطن.

النهار

• عمت العتمة مجلس النواب قبل ظهر امس بسبب انقطاع التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان ومن المولد الخاص ايضا من دون توضيح عما اذا ما نتجت العتمة من عطل او توفير للمازوت.

• تعاني أحزاب وتيارات سياسية من شح مالي وتسعى مع بعض المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية للحصول على مساعدات دون أن تلقى آذاناً صاغية.

• تتوالى الاتصالات على جمعيات خيرية لتوفير الدواء المجاني ومن المتصلين قضاة ووزراء سبق لهم ان قدموا الكثير للبلد.

اللواء

• وضعت دولة كبرى 3 خطوط حمراء تحت أسماء 3 شخصيات من لون طائفي واحد من موظفي الفئة الأولى، بمعنى عدم المسّ بأيّ منهم في موقعه.

• حسب شخصيات عليمة، فإن سياسياً شمالياً أحسن اختيار محامٍ لمركز نقيب، وهذا السرّ الأول في كسبه المعركة!

• لا يزال اللغز يحيط بموقف مرجع من الانتخابات النيابية، وبداية فك هذا اللغز بعد صدور مراسيم الهيئات الناخبة.

الجمهورية

• لا يزال مسؤول في حزب فاعل معلقاً نشاطه الحزبي السياسي بقرار ذاتي بعد اعتراض على مناسبة خاصة شارك فيها.

• إستغرب قريبون من حزب فاعل التحول في مواقف نائب كان يحرص على إبقاء جسوره ممدودة مع هذا الحزب قبل أن يقرر فجأة قطعها و يصبح عدائياً.

• حسم دبلوماسي لبناني سابق و معروف أمر ترشيحه لرئاسة هيئة في طائفته عكس ما أشيع عن عزمه للترشح إلى النيابة.

المصدر: صحف