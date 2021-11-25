تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أقل مستوى منذ 1969

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 تشرين ثان/نوفمبر الحالي إلى أقل مستوى له منذ .1969

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى 199 ألف طلب بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم 260 ألف طلب.

في الوقت نفسه، فإن التراجع الأكبر من التوقعات قد يعود إلى تعديل الحكومة الأمريكية للبيانات الخام وفقا للتقلبات الموسمية، بحسب لو كراندال كبير خبراء الاقتصاد في شركة رايتسون آي.سي.أيه.بي.

وقال كاندال بعد صدور بيانات البطالة إن هذا “يمثل عامل تشتت موسمي كامل وأغلب هذا التراجع سيختفي في الأسبوع المقبل”.

يذكر أن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع بمقدار 18 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.

المصدر: dpa