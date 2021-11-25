دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا

دعا سفير كرواتيا لدى طهران دراغو ستامبوك منظمة اليونسكو الى تسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني الشهير ابن سينا.

وقال ستامبوك، خلال اجتماع عقده مع عدد من المفكرين والمثقفين الايرانيين في همدان/ غرب ايران/ اليوم الثلاثاء، إن ابن سينا شخصية عالمية وقدم خدمات للبشرية برمتها.

وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في تسجيل يوم 23 آب/ اغسطس في اليونسكو باسم الفيلسوف والعالم والطبيب الايراني ابن سينا.

وعدّ تسجيل يوم خاص في اليونسكو باسم ابن سينا بمثابة حدث كبير ونتاج للتعاون بين ايران وكرواتيا.

المصدر: وكالة انباء فارس