15 ايرانيا ضمن قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم

اعلن مؤسس المركز الاقليمي الاعلامي للعلوم والتكنولوجيا جعفر مهراد بان قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم ضمت 15 عالما من الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك وفقا لتقييم مؤسسة كلاريفت اناليتكس Clarivate Analytics للعام 2021.

وقال مهراد ان هؤلاء العلماء هم؛ مصطفى عباس زادة في فرع الرياضيات بجامعة “امير كبير” بعدد استشهادات 93 ومحمد عبداللهي من جامعة “الطب” في طهران بعدد استشهادات 935 ومرتضی اغباشلو من جامعة “طهران” بعدد استشهادت 196 ومحمد حسين احمدي من جامعة “شاهرود” الصناعية بعدد استشهادات 196 ومهدي دهقان في فرع الرياضيات بجامعة “امير كبير” الصناعية بعدد استشهادات 752 .

واضاف: ان القائمة تضم ايضا اسماء فاضل نبوي في فرع الزراعة بجامعة “بقية الله الاعظم” ونور الدين قديمي في فرع الهندسة بالجامعة الاسلامية الحرة “آزاد” وعزيز حبيبي ينكجة من جامعة “محقق اردبيلي” واحمد حسيني بندة قرائي من الجامعة الاسلامية الحرة وحامد ميرزائي من جامعة “الطب” في مشهد ومحمد نبوي في فرع الزراعة بجامعة “بقية الله الاعظم” واميد رحمتي من جامعة طهران وبهرام رمضان زادة من مركز ابحاث علوم وتكنولوجيا اللون ومسعود رضائي في فرع الزراعة بجامعة “إعداد المدرسين” (تربيت مدرس) وجواد شريفي راد من جامعة “الشهيد بهشتي” الطبية.

وحدّدت المؤسسة في هذا العام قائمة ضمت عددًا من الباحثين بلغ عددهم 6602 من جميع أنحاء العالم، أظهروا تأثيرًا كبيرًا في مجالهم العلمي من خلال نشر عديد من الأوراق البحثية التي استُشهد بها بشدة خلال العقد الماضي (2010-2020). وقد اختيرت أسماء الباحثين اعتمادا على عدد الأبحاث التي نشروها فيWeb of Science ™، وكانت ضمن الأبحاث التي شكلت النسبة الأعلى، وهي واحد بالمئة، من حيث عدد الاستشهادات في مجالهم.

وفي هذا العام، حصل أقل من حوالي 0.1٪ من الباحثين في العالم على هذا التميز الاستثنائي، وذلك من أصل أكثر من 8 مليون باحث وباحثة مدرجين في قاعدة Web of Science، توزّعوا على 21 مجالًا بحثيًا ضمن تخصّصات متعددة.

المصدر: وكالة انباء فارس