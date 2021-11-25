مركز المصالحة الروسية: الدفاعات السورية دمرت 10 صواريخ من أصل 12 صاروخاً اسرائيلياً

أعلن نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، العميد البحري فاديم كوليت، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ضربات مقاتلات “إف-16” استهدفت أهدافا في سوريا الليلة الماضية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي السورية من طراز “بوك” و “بانتسير” روسية الصنع دمرت 10 صواريخ من أصل 12 صاروخاً.

وقال كوليت خلال إيجاز صحفي: “عند حوالي الساعة 2:28 وحتى الساعة 2:38 نفذت مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز “إف-16″ ضربات جوية من الأجواء اللبنانية باستخدام 12 صاروخا موجه ضد أهداف في أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وأكد كوليت أن “قوات الدفاع الجوي السورية وباستخدام منظومات الدفاع الجوي طراز “بوك ام2ي” و “بانتسير – س1″ قامت بتدمير 10 صواريخ”. وأضاف قائد مركز المصالحة الروسي، أن عسكرياً سورياً أصيب نتيجة للقصف الإسرائيلي.

المصدر: سبوتنيك