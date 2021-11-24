مباحثات سورية عُمانية في مسقط حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد مع الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة “وثيقة وطن” العلاقات بين سورية وسلطنة عمان وسبل تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية نقلت الدكتورة شعبان خلال اللقاء في مسقط اليوم تحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان كما نوهت بالمباحثات التي أجرتها مع المسؤولين العمانيين لما لها من نتائج إيجابية على صعيد دعم التعاون القائم بين البلدين.

الدكتورة شعبان أعربت عن بالغ سرورها بزيارتها والوفد المرافق لها لسلطنة عمان وما تحقق فيها من تطور للعلاقات في مختلف المجالات مشيدةً بالتجربة العمانية في إدارة الوثائق والمحفوظات الوطنية والدراسات التاريخية، داعية إلى تكثيف الجهود للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التعاون العربي الشامل حيث تم الاتفاق على تأسيس تعاون ثنائي من خلال العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة في إطار المجالات المذكورة.

من جانبه أعرب ابن محمود آل سعيد عن تمنياته لسورية قيادة وشعبا بالمزيد من التقدم والنماء مؤكداً أن سلطنة عمان تولي كل الاهتمام للحفاظ على التراث باعتباره الذاكرة التاريخية كي تتمكن الأجيال المتعاقبة من الاطلاع الدائم على الموروث الحضاري.

حضر اللقاء من الجانب العماني سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة والدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إضافة إلى السفير السوري في مسقط الدكتور بسام الخطيب.

المصدر: وكالة سانا