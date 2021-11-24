المرتضى استقبل ممثل رئيس الجمهورية في منظمة الفرنكوفونية وتسلم منه دعوة لحضور المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية في باريس الشهر المقبل

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة، اليوم، ممثل رئيس الجمهورية في منظمة الفرنكوفونية السيد جرجورة حردان، الذي عرض له هيكلية عمل المنظمة وبرنامج عملها، وأثنى على “ما قامت به الوزارة حتى تاريخه، منذ تولي الوزير المرتضى مهامه مع فريقه، من مساهمة فعالة في نشاطات المنظمة”، متمنيا عليه “استمرار عناية الوزارة بالدفاع عن اللغة والثقافة الفرنسية في لبنان”.

كما وجه حردان دعوة الى المرتضى لحضور المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية الذي سيعقد في باريس بتاريخ 10 كانون الأول.

بدوره شكر المرتضى ضيفه على العرض الذي قدمه وعلى الدعوة، مؤكدا أن “الوزارة تضع جميع إمكانياتها لدعم الثقافة الفرنسية والفرنكوفونية وللمساهمة في نشاطات المنظمة كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام