الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة في الاول من كانون الاول المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 24 2021 - 17:10

الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة في الاول من كانون الاول المقبل

منذ 42 mins 24 November، 2021
بري
لبنان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه  1 كانون الاول 2021 في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية .

على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب المزيد من برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، ولهذه الغاية تلقى برقيات من رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي، ومن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، ومن الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة