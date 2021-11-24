الامام الخامنئي: التعبويون قادرون على التأثير وحل المشاكل في جميع قضايا البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2021 - 14:08

الامام الخامنئي: التعبويون قادرون على التأثير وحل المشاكل في جميع قضايا البلاد

منذ 1 ساعة 24 November، 2021
الامام السيد علي الخامنئي
ايران - عربي وإقليمي

أكد الامام السيد علي الخامنئي في بيان له بمناسبة أسبوع التعبئة (البسيج) في ايران، أن “التعبويين قادرون بالتوكل على الله العليم القدير على التأثير وحل المشاكل في جميع القضايا العامة للبلد والشعب”. وقال الامام في البيان الذي أصدره الأربعاء لمناسبة أسبوع التعبئة (البسيج) في ايران، “أبارك للجميع أسبوع التعبئة وبالأخص للبراعم الغضة الجديدة من التعبويين الذين يعتبرون كما كان الجيل الذي سبقهم أبناء أعزاء للإمام الراحل (رض)”.

وتابع السيد الخامنئي “أحبائي إعرفوا قدر مواقعكم وإعلموا أنكم قادرون عبر الثقة بالله العليم القدير والتوكل عليه وبهممكم العالية وفي سياق العقلانية والتفكر السليم قادرون على التأثير وحل المشاكل في جميع القضايا العامة للبلد والشعب، وهي خلاصة تجارب الشعب الايراني على مدى عدة عقود من الزمن”.

المصدر: فارس

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