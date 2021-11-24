مقاتلات روسية متطورة تتدرب على تدمير سفن معادية في البحر الأسود

نفذت مقاتلات من طراز “سو – 27 أس أم 3” و”سو – 30 أم 2″، تابعة لوحدة الطيران المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا الاتحادية، بطلعات تدريبية فوق البحر الأسود، ونفدتا غارات وهمية على سفن معادية. وقال رئيس قسم دعم المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود، أليكسي روليوف، في إحاطة إعلامية، “عمل طيارو المقاتلات المتطورة على مهام صد عدوان جوي على قاعدة بحرية، وتوجيه ضربة جوية لسفن لعدو افتراضي؛ وذلك بالتعاون مع قوات أسطول البحر الأسود”.

وشاركت في المناورات 10 أطقم طائرات، وسفينة الدورية “فاسيلي بيكوف”، وسفينتي “كاسيموف” و”إيسك” المضادتان للغواصات. وأضاف روليوف، “من سمات هذه المرحلة من الطلعات التدريبة، العمل على تنفيذ أطقم المقاتلات عمليات التنسيق المشتركة، عند توجيه ضربات إلى أهداف عائمة للعدو”. وخلال تنفيذ هذه المهام، طورت أطقم الطائرات مهاراتها في أداء المناورات الجوية المعقدة، وتكتيكات اعتراض ومهاجمة الأهداف الجوية، ومواجهة الوسائل الإلكترونية اللاسلكية للعدو.

المصدر: سبوتنيك