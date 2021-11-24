الولايات المتحدة وطالبان الأفغانية تبدآن جولة جديدة من المحادثات في قطر

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة حركة طالبان الأفغانية الأربعاء بدء جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في قطر، الأسبوع المقبل. وقال بيان لخارجية طالبان، “تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية، والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان، وتنفيذ اتفاق الدوحة”.

وزارة الخارجية الأميركية، أفادت، في وقت سابق، أنها ستبدأ، الأسبوع المقبل، مشاورات مع طالبان، بما في ذلك حول مكافحة الإرهاب. وكان المبعوث الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان، توماس ويست أعلن الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع حركة طالبان.

واستضافت قطر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أول لقاء بين مسؤولين أميركيين ووفد من حركة طالبان، بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وأنهت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) سحب قواتهم من أفغانستان، في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد احتلال لهذا البلد استمر لنحو 20 عاماً. وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.

المصدر: سبوتنيك