عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021

العناوين
الأخبار:
ـ ترسيم الحدود: هل تحمل أميركا عرضاً بالمقايضة؟
ـ إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله
ـ مطمر الناعمة مُعرّض لكارثة شبيهة بزلزال المرفأ
البناء:
ـ وثائقي «الميادين» عن انفجار مرفأ بيروت يكشف المسؤولية القانونية للقضاء عن منع أي حل
ـ التفاهم الرئاسي لتجاوز الأزمة الحكومية يلاقي فرصة إيجابية لترسيم الحدود البحرية
ـ موسكو مصرة على التحرك لبنانياً… وارتفاع الدولار يعيد البطاقة التمويلية إلى الحياة
الديار:
ـ تعويل على زيارة ماكرون الى الخليج لخرق جدار الأزمة
ـ ميقاتي امام الامر الواقع… يُفعل اللجان الوزارية ويحركها
ـ الدولار يحلق… و 160 ألف عائلة تنتظر رحمة مجلس النواب لدعم الأكثر فقرًا
الجمهورية:
ـ ّ تفهم رئاسي على حل أزمتين
ـ وصول الأقمار الروسية.. تنفع أو لا تنفع!
اللواء:
ـ «ستاتيكو» تعليق الجلسات مستمر بين «انتفاضة ميقاتي» وعناد حزب الله!
ـ سلامة: احتياط السيولة 14 مليار دولار { و«اليونسيف» تدق جرس الإنذار الأخير
النهار:
– مخاوف من تمدّد “الإدارة الانتقالية” إلى الانتخابات
– فضيحة عشرات آلاف الشهادات.. ماذا بعد؟
الاسرار
البناء:
– قرأت مصادر روسية في اعلان حكومة كيان الإحتلال أنها غير معنية بالعودة للإتفاق النووي مع إيران نتاج ما تم التفاهم عليه بين واشنطن وتل أبيب حيث تعود واشنطن إلى الإتفاق وتبقى تل أبيب قوة إحتياط مؤكدا ان لا قدرة لتل أبيب على شن حرب دون واشنطن.
– قال مرجع نيابي ان التقدم المحتمل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يشكل محرك الدفع الرئيسي للتسوية الرئاسية التي تفتح الباب لعودة إجتماعات الحكومة متسائلا عما اذا كان ما شهده لبنان من تصعيد في الأزمات مؤخرا كان اختبارا لصموده عند مطالبه في الترسيم وجاء وقت الانفراج
الأخبار:
– أكّدت مصادر لـ”الأخبار” أن أصوات محامي حزب الله في انتخابات نقابة المحامين، التي جرت الأحد الماضي، صبّت لمصلحة المرشح ناضر كسبار الذي فاز بمنصب النقيب. وبحسب المعلومات، فإن تجمع محامي حزب الله أبلغ كسبار مسبقاً بأنه سيصوّت له في الدورة الثانية، (نحو 150 صوتاً يضاف إليهم الحلفاء)، وكذلك فعل التيار الوطني الحر قبل انطلاق الدورة الثانية، وقبل أن ينسحب المرشح ألكسندر نجار المدعوم من حزب الكتائب وحركة أمل وتيار المستقبل، ما دفع هذه الأطراف الثلاثة إلى الاقتراع لكسبار أيضاً
– بعد أكثر من أسبوعين على تقديم طلب للفصل بينَ طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار (الملف 69) وطلب ردّ القاضي نسيب إيليا (الملف 72)، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله قراراً يعيد الملف 69 إلى الهيئة الأصلية للغرفة الثانية عشرة برئاسة القاضي نسيب إيليا. إلا أن هذا القرار، على عكس ما حاولَت الجهات التي تقدّمت بالطلب (محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب: مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج) تصويره على أنه “إنجاز”، لا يعني عودة الحركة قريباً الى ملف التحقيقات في جريمة انفجار بيروت، لأن القاضي إيليا لا يستطيع العودة الى الهيئة والبتّ بدعوى ردّ البيطار أو اتخاذ أي قرار فيها. إذ إن عودته مرتبطة بسيل من الدعاوى الأخرى، وهو ما لحظه نص قرار رزق الله بالإشارة إلى “مراعاة موانع النظر في الدعوى في حال وجود أسباب موجبة”. ولفتت مصادر قضائية إلى أن الموانع المذكورة تتعلق بسيل من القضايا التي لا بدّ من بتّها. “فإعادة إيليا الى الهيئة تنتظر البتّ بدعوى الردّ المقدمة ضده والعالقة حالياً أمام القاضي حبيب مزهر. وهذه الدعوى بدورها تنتظر البتّ بدعوى ردّ مزهر. ودعوى رد مزهر تنتظر البت بدعوى الارتياب المقدمة ضد إيليا أمام محكمة التمييز، هذا فضلاً عن دعوى الارتياب المقدمة ضد المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، إلا في حال كانت هناك نية لمخالفة قانونية”، متسائلة: “هل يبقى شيء من المنطق القانوني قائماً في العدلية، أم أن هناك نية للذهاب الى تجاوز حدود لا يمكن تصوّرها في العقل القانوني”؟
النهار:
– عُلم أن مرجعاً سياسياً يرغب في عودة نائب سابق إلى الترشح مجدّداً من خلال التحالف مع حزبه، لكن رئيس حزبه أكد أنه متحالف مع الحراك.
– ينقل أنه يجري تداول اسم سيدة للترشّح عن المقعد الماروني في إحدى دوائر الجبل، لتكون المرة الأولى التي يُختار فيها عنصر نسائي في هذه الدائرة.
-عُلم ان ثمة قوى سياسية طلبت مواعيد رسمية في بعض دول الخليج، لكنها لم تتلقَّ أجوبة أو تحديدا لهذه المواعيد.
– تردد ان بعض القيادات السياسية أوفدت ممثلين لها للقاء مجموعات من المغتربين ومعرفة توجهاتهم الانتخابية بعد تسجيلهم على المنصة.
اللواء:
– يعتبر قطب سياسي أن الحكم على نجاح اللقاء الرئاسي الثلاثي رهن بعودة مجلس الوزراء للإجتماع وإستئناف جلساته الإسبوعية لإنجاز الخطوات المطلوبة من الحكومة مقابل المساعدات الموعودة!
– تُشير إحصاءات أولية أن أكثرية أصوات المغتربين ستذهب للمعارضة السياسية من مرشحي الحراك والمستقلين، وتُقاطع مرشحي أحزاب السلطة!
– يتم إقتطاع مبلغ 120 ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوقة المونة التي توزع عليهم شهرياً، مما دفع العديد منهم إلى الإستغناء عنها!
الجمهورية:
– يردّد مسؤول كبير أمام زواره عن قلة وفاء البعض من فريقه الخاص ويعزو ذلك الى عدم اتخاذ قرار بالحسم سابقاً
– نُقل عن مسؤول كبير أن لقاءً عالي المستوى أحدث خرقاً في جدار أزمة حسّاسة يُنتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة
– أعربَ وفد الكونغرس الأميركي لدى زيارته إلى مرجع روحي عن اعتقاده بأنّ التقدم في الملف النووي الإيراني سينعكس إيجاباً على لبنان
نداء الوطن:
– إستغربت أوساط قضائية وجود أحد قضاة التحقيق العسكري في اللقاء الذي حصل أمس بين الرئيس نجيب ميقاتي ووفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه وبحضور وزيري العدل والداخلية.
– علّقت مراجع سياسية على كلام وزير الخارجية في روسيا عن استعداده لزيارة السعودية وتبريره في الوقت نفسه تصريحات زميله وزير الإعلام بأنه أراد أن يكحلها فعماها.
– وصفت شخصية محسوبة على خصوم “القوات اللبنانية” بأنها أظهرت في انتخابات نقابة المحامين أفضل أداء وأفضل نتيجة بينما قدم “التيار الوطني الحر” أسوأ أداء وحصد أسوأ نتيجة.
المصدر: صحف