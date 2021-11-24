عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021

العناوين

الأخبار:

ـ ترسيم الحدود: هل تحمل أميركا عرضاً بالمقايضة؟

ـ إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله

ـ مطمر الناعمة مُعرّض لكارثة شبيهة بزلزال المرفأ

البناء:

ـ وثائقي «الميادين» عن انفجار مرفأ بيروت يكشف المسؤولية القانونية للقضاء عن منع أي حل

ـ التفاهم الرئاسي لتجاوز الأزمة الحكومية يلاقي فرصة إيجابية لترسيم الحدود البحرية

ـ موسكو مصرة على التحرك لبنانياً… وارتفاع الدولار يعيد البطاقة التمويلية إلى الحياة

الديار:

ـ تعويل على زيارة ماكرون الى الخليج لخرق جدار الأزمة

ـ ميقاتي امام الامر الواقع… يُفعل اللجان الوزارية ويحركها

ـ الدولار يحلق… و 160 ألف عائلة تنتظر رحمة مجلس النواب لدعم الأكثر فقرًا

الجمهورية:

ـ ّ تفهم رئاسي على حل أزمتين

ـ وصول الأقمار الروسية.. تنفع أو لا تنفع!

اللواء:

ـ «ستاتيكو» تعليق الجلسات مستمر بين «انتفاضة ميقاتي» وعناد حزب الله!

ـ سلامة: احتياط السيولة 14 مليار دولار { و«اليونسيف» تدق جرس الإنذار الأخير

النهار:

– مخاوف من تمدّد “الإدارة الانتقالية” إلى الانتخابات

– فضيحة عشرات آلاف الشهادات.. ماذا بعد؟

الاسرار

البناء:

– قرأت مصادر روسية في اعلان حكومة كيان الإحتلال أنها غير معنية بالعودة للإتفاق النووي ‏مع إيران نتاج ما تم التفاهم عليه بين واشنطن وتل أبيب حيث تعود واشنطن إلى الإتفاق ‏وتبقى تل أبيب قوة إحتياط مؤكدا ان لا قدرة لتل أبيب على شن حرب دون واشنطن‎.‎

– قال مرجع نيابي ان التقدم المحتمل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يشكل محرك الدفع ‏الرئيسي للتسوية الرئاسية التي تفتح الباب لعودة إجتماعات الحكومة متسائلا عما اذا كان ما ‏شهده لبنان من تصعيد في الأزمات مؤخرا كان اختبارا لصموده عند مطالبه في الترسيم ‏وجاء وقت الانفراج

الأخبار:

– أكّدت مصادر لـ”الأخبار” أن أصوات محامي حزب الله في انتخابات نقابة المحامين، التي جرت الأحد الماضي، ‏صبّت لمصلحة المرشح ناضر كسبار الذي فاز بمنصب النقيب. وبحسب المعلومات، فإن تجمع محامي حزب الله ‏أبلغ كسبار مسبقاً بأنه سيصوّت له في الدورة الثانية، (نحو 150 صوتاً يضاف إليهم الحلفاء)، وكذلك فعل التيار ‏الوطني الحر قبل انطلاق الدورة الثانية، وقبل أن ينسحب المرشح ألكسندر نجار المدعوم من حزب الكتائب ‏وحركة أمل وتيار المستقبل، ما دفع هذه الأطراف الثلاثة إلى الاقتراع لكسبار أيضاً

– بعد أكثر من أسبوعين على تقديم طلب للفصل بينَ طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار (الملف 69) ‏وطلب ردّ القاضي نسيب إيليا (الملف 72)، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب ‏رزق الله قراراً يعيد الملف 69 إلى الهيئة الأصلية للغرفة الثانية عشرة برئاسة القاضي نسيب إيليا. إلا أن هذا ‏القرار، على عكس ما حاولَت الجهات التي تقدّمت بالطلب (محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب: مازن حطيط، ‏فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج) تصويره على أنه “إنجاز”، لا يعني عودة الحركة قريباً الى ملف ‏التحقيقات في جريمة انفجار بيروت، لأن القاضي إيليا لا يستطيع العودة الى الهيئة والبتّ بدعوى ردّ البيطار أو ‏اتخاذ أي قرار فيها. إذ إن عودته مرتبطة بسيل من الدعاوى الأخرى، وهو ما لحظه نص قرار رزق الله بالإشارة ‏إلى “مراعاة موانع النظر في الدعوى في حال وجود أسباب موجبة”. ولفتت مصادر قضائية إلى أن الموانع ‏المذكورة تتعلق بسيل من القضايا التي لا بدّ من بتّها. “فإعادة إيليا الى الهيئة تنتظر البتّ بدعوى الردّ المقدمة ضده ‏والعالقة حالياً أمام القاضي حبيب مزهر. وهذه الدعوى بدورها تنتظر البتّ بدعوى ردّ مزهر. ودعوى رد مزهر ‏تنتظر البت بدعوى الارتياب المقدمة ضد إيليا أمام محكمة التمييز، هذا فضلاً عن دعوى الارتياب المقدمة ضد ‏المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، إلا في حال كانت هناك نية لمخالفة قانونية”، متسائلة: “هل ‏يبقى شيء من المنطق القانوني قائماً في العدلية، أم أن هناك نية للذهاب الى تجاوز حدود لا يمكن تصوّرها في ‏العقل القانوني”؟

النهار:

– عُلم أن مرجعاً سياسياً يرغب في عودة نائب سابق إلى الترشح مجدّداً من خلال التحالف مع حزبه، لكن رئيس ‏حزبه أكد أنه متحالف مع الحراك‎.‎

– ينقل أنه يجري تداول اسم سيدة للترشّح عن المقعد الماروني في إحدى دوائر الجبل، لتكون المرة الأولى التي ‏يُختار فيها عنصر نسائي في هذه الدائرة‎.‎

-عُلم ان ثمة قوى سياسية طلبت مواعيد رسمية في بعض دول الخليج، لكنها لم تتلقَّ أجوبة أو تحديدا لهذه المواعيد‎.‎

– تردد ان بعض القيادات السياسية أوفدت ممثلين لها للقاء مجموعات من المغتربين ومعرفة توجهاتهم الانتخابية بعد ‏تسجيلهم على المنصة‎.‎

اللواء:

– يعتبر قطب سياسي أن الحكم على نجاح اللقاء الرئاسي الثلاثي رهن بعودة مجلس الوزراء للإجتماع وإستئناف ‏جلساته الإسبوعية لإنجاز الخطوات المطلوبة من الحكومة مقابل المساعدات الموعودة‎!‎

– تُشير إحصاءات أولية أن أكثرية أصوات المغتربين ستذهب للمعارضة السياسية من مرشحي الحراك والمستقلين، ‏وتُقاطع مرشحي أحزاب السلطة‎!‎

– يتم إقتطاع مبلغ 120 ألف ليرة من رواتب العسكريين مقابل صندوقة المونة التي توزع عليهم شهرياً، مما دفع ‏العديد منهم إلى الإستغناء عنها‎!‎

الجمهورية:

– يردّد مسؤول كبير أمام زواره عن قلة وفاء البعض من فريقه الخاص ويعزو ذلك الى عدم اتخاذ قرار بالحسم ‏سابقاً

– نُقل عن مسؤول كبير أن لقاءً عالي المستوى أحدث خرقاً في جدار أزمة حسّاسة يُنتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة

– أعربَ وفد الكونغرس الأميركي لدى زيارته إلى مرجع روحي عن اعتقاده بأنّ التقدم في الملف النووي الإيراني ‏سينعكس إيجاباً على لبنان

نداء الوطن:

– إستغربت أوساط قضائية وجود أحد قضاة التحقيق العسكري في اللقاء الذي حصل أمس بين الرئيس نجيب ميقاتي ‏ووفد من أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه وبحضور وزيري العدل والداخلية‎.‎

– علّقت مراجع سياسية على كلام وزير الخارجية في روسيا عن استعداده لزيارة السعودية وتبريره في الوقت نفسه ‏تصريحات زميله وزير الإعلام بأنه أراد أن يكحلها فعماها‎.‎

– وصفت شخصية محسوبة على خصوم “القوات اللبنانية” بأنها أظهرت في انتخابات نقابة المحامين أفضل أداء ‏وأفضل نتيجة بينما قدم “التيار الوطني الحر” أسوأ أداء وحصد أسوأ نتيجة‎.‎

المصدر: صحف