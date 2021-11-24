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November 24 2021 - 05:00

وزيرة الطاقة الأميركية تتوقع أن تبدأ أسعار البنزين بالتراجع في الأسابيع المقبلة

منذ 27 mins 24 November، 2021
Granholm
اقتصاد - صفحات منوعة

وقعت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم، أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة بالتراجع في الأسابيع القليلة القادمة كنتيجة لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وفي تعليقات أدلت بها إلى الصحفيين في البيت الأبيض، امتنعت غرانهولم عن تحديد حجم الهبوط المتوقع في أسعار البنزين والفترة الزمنية التي سيستغرقها.
وحثت الوزيرة شركات الطاقة الأميركية على زيادة المعروض من النفط في وقت تحقق فيه “أرباحا هائلة” لمساعدة مسعى الرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين للأسر الأميركية.
وقالت غرانهولم إن صناعة النفط والغاز استأجرت 23 مليون فدان من الأراضي العامة في البر والبحر وحصلت على آلاف التصاريح التي لا يجري استخدامها.

المصدر: رويترز

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