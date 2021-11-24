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November 24 2021 - 01:58

سيناتور روسي: عقوبات “السيل الشمالي 2” تعكّر أجواء أوروبا

منذ 53 mins 24 November، 2021
سفينة "فورتونا" الروسية لمد الأنابيب في ميناء فيسمار الألماني
سفينة "فورتونا" الروسية لمد الأنابيب في ميناء فيسمار الألماني
أخبار دولية - روسيا

علق سيناتور روسي على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركة وسفينة ناشطتين في مشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى شمال أوروبا، مؤكدا أنها لن تعطل المشروع.
وأشار فاليري جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي إلى أن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد شركة “ترانسادريا” المسجلة في قبرص وسفينة “مارلين” التي تبحر تحت العلم الروسي، جاء في إطار قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي (PEESA).
وقال جباروف: “إنه أمر مضحك.. أين أمريكا من أمن الطاقة الأوروبي؟ “السيل الشمالي 2″ مشروع تجاري بين روسيا وألمانيا يهتم به الألمان. يتغاضون عن السفينة الألمانية لأنهم حلفاء، أما السفينة الروسية فيفرضون عقوباتهم عليها”.
وأشار إلى أن العقوبات لن تؤدي إلى وقف المشروع لكنها “ستعكر الأجواء في أوروبا”.
وأضاف: “لذا فنحن نعتبر العقوبات أمرا عاديا فقد تعودنا عليها ونعمل بكل هدوء لمصلحة وطننا”.

المصدر: روسيا اليوم

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