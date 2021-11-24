المبعوث الأميركي إلى أفغانستان يزور قطر الأسبوع المقبل لبدء محادثات مع “طالبان”

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع ممثلي حركة “طالبان” الأفغانية.

وقال نيد برايس، في إفادة صحفية “أستطيع أن أؤكد أن الممثل الخاص لأفغانستان توم ويست سيعود الأسبوع المقبل إلى الدوحة لعقد اجتماعات لمدة أسبوعين مع قادة طالبان هناك”.

وأضاف “سيناقشون ، كما قلت من قبل، مصالحنا الوطنية الحيوية عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والممر الآمن للمواطنين الأميركيين والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم، ويشمل ذلك المساعدة الإنسانية والاقتصادية والوضع في البلاد، وسيكون ذلك أيضًا مجالًا ذا أولوية للحديث معهم”.

وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان؛ وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد. وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.

ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.

وتقول الحركة إنها تتعامل بجدية مع أي انتهاكات من جانب عناصرها تجاه المواطنين، مؤكدة أنها استوفت كافة المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي.

المصدر: سبوتنيك