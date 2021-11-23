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November 23 2021 - 18:22

الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل حالتي وفاة و258 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 36، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 25، أريحا والأغوار 5، طوباس 2، نابلس 10، ضواحي القدس 1، طولكرم 1،، قطاع غزة 118”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 15، الخليل 33، جنين 15، رام الله والبيرة 12، أريحا والأغوار 2، نابلس 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 4، قطاع غزة 135″، وتابعت “تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة”.

المصدر: وكالة معاً

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