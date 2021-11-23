الرئيس عون تابع المواضيع التي بحثت في اللقاء مع الرئيسين بري وميقاتي

شهد قصر بعبدا الثلاثاء لقاءات وزارية وديبلوماسية، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهم الاثنين بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال.

واستقبل الرئيس عون وزير الاتصالات جوني القرم وعرض معه لشؤون تتعلق بوزارة الاتصالات في مختلف اقسامها، كما بحث في واقع الاتصالات.

كما استقبل الرئيس عون السفير المصري ياسر علوي، واجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية – المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

ثم استقبل الرئيس عون سفير كوريا الجنوبية يونغ داي كوان، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام