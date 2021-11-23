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November 23 2021 - 10:32

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
رئيس الوزراء جان كاستيكس
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية مساء اليوم الاثنين عن إصابة رئيس الوزراء جان كاستيكس بفيروس كورونا بعد مخالطته لابنته المصابة بالفيروس.

وبحسب قناة بي.اف.ام الفرنسية، أعلنت رئاسة الوزراء عن إصابة كاستيكس بالفيروس بعد ظهور نتيجة الفحص الذي كان أجراه في وقت سابق اليوم.

هذا وقد أعلن كاستيكس في وقت سابق اليوم عن حجر نفسه بعد مخالطته لابنته البالغة من العمر 11 عاما والذي تبين أنها مصابة بكورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن كاستيكس سبق وتلقى جرعتين من لقاح أسترازينيكا كانت آخرهما شهر حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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