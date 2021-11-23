عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-11-2021



العناوين

الأخبار:

ـ رهائن العنصريّة البيضاء

ـ الحكومة لا تزال تنتظر حلّ مشكلة البيطار

ـ رياض سلامة: أنا ــ لا القضاء ــ أحقّق في حسابات شقيقي

ـ المحامون ثبّتوا موقعهم في المنظومة: «ثوّار السفارات» ينتظرون الفرج من خلف البحار

البناء:

ـ فلسطين ترسم إيقاع المنطقة بمقاومتها… وبريطانيا تعاقب حماس… والقومي يتضامن معها كمقاومة

ـ الرؤساء يضعون الحل السياسي على نار باردة… وتعاون روسي – لبناني متعدد العناوين

ـ وفد الكونغرس مهتم بترسيم الحدود… ونقابتا المحامين تخذلان دعاة المعارضة وأدعياء الثورة

الديار:

ـ احتفال «بلا روح» بالاستقلال… «خارطة طريق» في بعبدا والعبرة بالتنفيذ!

ـ «كسرجليد» بين الرئاستين لا يُلغي البرودة… بري: عون باتَ من الماضي

ـ ضياع لبناني في ملف «الترسيم»… وموسكو تُفرج عن صور انفجارالمرفأ؟

الجمهورية:

ـ أسبوع البحث عن مفتاح الفرج

ـ لقاء الاستقلال.. هل يجمع الحكومة؟

ـ التيّار: لا انتخابات في آذار إلا إذا تولّى بري رئاسة الجمهورية!

ـ هل سُدّت أبواب المبادرات الخارجية بعد الداخلية؟

ـ الأجور تستحوذ على 70% من إيرادات الدولة

اللواء:

ـ ثلاثيتان تحاصران الاجتماع الرئاسي: الكرة في ملعب حزب الله

ـ بلينكن يعترف «بالثقافة الثرية» للبنانيين.. والاحتكار يبحث عن أزمة محروقات مع جنون الأسعار

ـ اتفاق سياسي يعيد حمدوك رئيساً للوزراء رفضته المعارضة

ـ سلطان عُمان وأمير قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون

النهار:

ـ “مراسم” العجز الرئاسي تكرّ س الأزمة المفتوحة

ـ الخلوة في بعبدا كسرت الجليد بين عون وبري ولا توافق يسمح بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء

ـ عرضان عسكري ومدني في عيد الاستقلال وروسيا تسلم لبنان صورا فضائية لانفجار المرفأ

ـ الليرة التركية تهوي وأردوغان يتحدث عن “مناورات تحاك”

الاسرار

البناء:

– سأل أحد نواب الكونغرس الأميركي الزائر للبنان نائباً لبنانياً خلال أحد اللقاءات عن تصوره لخطة التخلص من حزب الله بعدما قال النائب اللبناني أن لا حل بوجود حزب الله، وعندما لم يلق جواباً قال النائب الأميركي نحن لا نمتلك مثل هذه الخطة ولذلك نتصرف بواقعية.

– اعتبر مرجع دبلوماسي أن نتائج الانتخابات في فنزويلا لصالح حزب الرئيس نيكولاس مادورو بمشاركة المعارضة كترجمة لمبادرة الاتحاد الأوروبي وتحت الرقابة الدولية بما فيها الأميركية والأوروبية زلزال ديمقراطي سياسي يعادل الزلزال العسكري للانسحاب من أفغانستان.

الجمهورية:

ـ يشكو بعض الأحزاب من التحاق بعض المنتسبين في بعض المنظمات الحكومية بذريعة الحاجة إلى «فريش دولار».

ـ إرتفعت نسبة الشكاوى من تردّد أحد الوزراء الجدد في مواجهة بعض المخالفات الجارية.

ـ أعرب مصدر نيابي عن اعتقاده بأنّ مسألة الوزير جورج قرداحي لم تعد هي العقبة أمام عودة الحكومة إلى الانعقاد والحل يتجاوز هذه المسألة.

اللواء:

– ما تزال العلاقة ملتبسة بين مرجعين، وفقاً لمصادر المعلومات، بصرف النظر عن «التلميع الاعلامي» للعلاقة بينهما!

– أدت مواقف قيادي حزبي إلى استفزاز مسؤول حكومي كبير، وقرّر عدم السكوت على مواقفه!

– تواجه تيارات ومجموعات وأحزاب الحراك في 17 ت1 صعوبات في بلورة آليات ترشيح أو بناء تحالفات انتخابية.

نداء الوطن:

ـ علق مراقبون على خبر زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى موسكو والإعلان عن تسليم الصور الفضائية الروسية للمرفأ أنه كان من الضروري أن يتم ذلك عبر وزارة العدل بناء على طلب من المحقق العدلي طارق البيطار، وتساءل هؤلاء عما إذا كان بو حبيب سأل الروس عن سبب عدم السماح بتسليم صاحب السفينة روسوس وقبطانها تلبية لطلب المحقق العدلي.

ـ شبّه وزير سابق مشهد الرؤساء عون وبري وميقاتي في العرض العسكري ثم في قصر بعبدا كأنهم كانوا في مجلس تقبل العزاء بوفاة الجمهورية وموت الإستقلال.

المصدر: صحف