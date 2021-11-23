أمريكا تعتزم إعلان استخدام احتياطيات النفط للحد من ارتفاع الأسعار

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد لإعلان ضخ كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بالتنسيق مع الدول الكبرى الأخرى المستهلكة للنفط غدا الثلاثاء في إطار محاولات الحد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في تجمع أوبك بلس لزيادة إنتاجها بكميات أكبر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة التي ستشارك فيها الهند واليابان وكوريا الجنوبية تعتبر تحركا غير مسبوق من جانب الدول الكبرى المستهلكة للنفط لتهدئة الأسعار.

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لاستخدام احتياطياتها الاستراتيجية بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة إلى الانضمام لهذه الخطوة.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تضخ أكثر من 35 مليون برميل من الاحتياطي النفط خلال فترة زمنية، وقد تتغير الخطة في أي وقت.

في المقابل قالت مصادر في تجمع الدول المنتجة للنفط أوبك بلس إن دول التجمع قد تعدل خططها الإنتاجية بما يسمح بزيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل إذا مضت الدول المستهلكة للنفط في إجراءات استخدام احتياطياتها الاستراتيجية من النفط للحد من أسعار الخام.

كان تجمع أوبك بلس قد اتفق في نيسان/أبريل الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميا يوميا كل شهر حتى عودة الإنتاج إلى مستوياته قبل الخفض الكبير الذي تم إقراره في العام الماضي نتيجة انهيار أسعار النفط في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصادر فإن بعض دول أوبك بلس غير راضية عن لجوء الدول المستهلكة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية المفترض استخدامها في حالات الطوارئ، بهدف خفض الأسعار في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تعقد دول أوبك بلس اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة خطة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال كانون أول/ديسمبر المقبل.

المصدر: dpa