ارتفاع عدد ضحايا انفجار دير الزور إلى 7 شهداء و5 جرحى من الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2021 - 02:08

ارتفاع عدد ضحايا انفجار دير الزور إلى 7 شهداء و5 جرحى من الجيش السوري

منذ 57 mins 23 November، 2021
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سورية - عربي وإقليمي

ارتفع عدد الضحايا بين أفراد الجيش السوري إثر انفجار عبوة ناسفة لدى تفكيكها في حي القصور في دير الزور إلى 7 شهداء، و5 جرحى.

وذكرت وكالة “سانا” أن الانفجار الذي أدى إلى استشهاد 3 أفراد من وحدات الهندسة في الجيش السوري، تسبب أيضا بجرح 9 آخرين، توفي منهم لاحقا 4 أفراد، ليرتفع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في حي القصور إلى 7 شهداء و5 جرحى.

وكانت الوكالة نقلت عن قائد شرطة دير الزور إنه “خلال قيام وحدات الهندسة بعملية تفكيك مجموعة ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أحد مقراتهم السابقة في حي القصور في المدينة ونتيجة الاحتكاك انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر”.

المصدر: وكالة سانا

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