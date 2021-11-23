إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2021 - 02:08

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 23 November، 2021
619c08f84c59b734cb01bd7e
أخبار دولية - فرنسا

أفادت السلطات الفرنسية مساء يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء جان كاستيكس أصيب بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية بأن نتيجة اختبار رئيس الوزراء جاءت إيجابية بعد أن ثبتت إصابة إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما في وقت سابق اليوم.

ودخل رئيس الحكومة العزل وقاد الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين 22 نوفمبر على الساعة 6 مساءا حول المسؤولين المنتخبين في غوادلوب، عن طريق التداول بالفيديو.

وكان رئيس الوزراء قد توجه إلى بروكسل في الصباح حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وكان جان كاستيكس على اتصال بالفعل بمصابين بكورونا في مناسبتين، المرة الأولى بعد عشاء مع إيمانويل ماكرون في ديسمبر، وبعدها كانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية، ثم في يونيو بعد أن أصيبت زوجته جان بالمرض.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة