حماس تثمن التعاون بين حماس وايران وحزب الله: يشكل سدا منيعا أمام التغول الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2021 - 00:18

حماس تثمن التعاون بين حماس وايران وحزب الله: يشكل سدا منيعا أمام التغول الصهيوني

منذ 1 ساعة 22 November، 2021
مشير المصري
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة حماس أن “الموقف الصلب لقوى المقاومة والممانعة في المنطقة الرافض للقرار الامريكي كان واضحا”، مثمنة “الدور والتعاون بين حماس وايران وحزب الله بإعتبار ان المواقف تشكل سدا منيعا أمام التغوّل الصهيوني والغربي على شعبنا وامتنا العربية والاسلامية”.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، دعا القيادي في حماس مشير المصري الى “ضرورة وحدة الموقف لدى الامة العربية والاسلامية في مواجهة المخطط الصهيوني والغربي ضد امتنا ومقتدراتها خاصة محاولة ضرب القضية الفلسطينية والنيل من قوى المقاومة في المنطقة”.

وأكد المصري أن “العمل المشترك يشكّل أبلغ رد لمواجهة الارهاب الصهيوني والغربي على شعبنا وأمتنا العربية والاسلامية”.

المصدر: يونيوز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة