الرباط تحمي أجواءها بانظمة دفاع إسرائيلية مضادة للطيران “الدرون”

ذكرت مصادر مغربية اليوم الاثنين أن المغرب تسلم مؤخرا نظام SKYLOCK المضاد للطائرات بدون طيار الذي تصنعه شركة Skylock Systems التابعة لمجموعة Avnon الإسرائيلية”. في خطوة تهدف لحماية المجال الجوي المغربي.

ووفقا لوسائل اعلام اسرائيلية متخصصة في المعاملات المالية فقد تعاقد المغرب على هذا النظام إلى جانب 26 دولة أخرى منها دول في شرق آسيا، خلال معرض دبي للطيران الذي استمر من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الأولى للطيان الإسرائيلي في معرض دبي للطيران، بعد أن وقعت اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، مما فتح باب التعاون العسكري مع هذه الدول.

ومن المتوقع أن يزور وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس المغرب يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في أول زيارة لوزير حرب إسرائيلي إلى المغرب. ومن المنتظر أن يوقع غانتس مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

ويعمل العدو الاسرائيلي والرباط على مشروع لتصنيع طائرات “كاميكازي” بدون طيار في المغرب.

المصدر: وكالات