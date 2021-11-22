مقتل 7 عناصر من وحدات الهندسة خلال تفكيك ألغام من مخلفات إرهابيي داعش بدير الزور

استشهد 7 عناصر وأصيب 5 آخرون من وحدات الهندسة فى الجيش السوري خلال قيامهم بمهامهم بتفكيك ألغام من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في حي القصور بمدينة دير الزور.

وذكر قائد شرطة دير الزور اللواء بلال محمودا “إنه خلال قيام وحدات الهندسة بعملية تفكيك مجموعة ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أحد مقراتهم السابقة في حي القصور بالمدينة ونتيجة الاحتكاك انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر”.

وبينت وكالة سانا أن الانفجار تسبب أيضا بإصابة 9 من عناصر وحدات الهندسة استشهد منهم 4 لاحقا متأثرين بجروحهم ما رفع الحصيلة النهائية إلى 7 شهداء و5 مصابين.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل دحرها من قبل الجيش السوري إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل بغية إعاقة تقدم الجيش وزرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

المصدر: وكالة سانا