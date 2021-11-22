سورية وباكستان توقعان اتفاقية تعاون في المجال الثقافي التربوي

وقعت سوريا وباكستان في اسلام آباد اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الثقافي التربوي. ووقع الاتفاقية في وزارة التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستانية عن الجانب السوري وزير التربية الدكتور دارم طباع وعن الجانب الباكستاني وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني شفقت محمود حيث تفسح الاتفاقية المجال أمام البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الثقافي والتربوي والاستفادة من خبراتهما في هذا المجال.

وعقب التوقيع على الاتفاقية أوضح الوزير طباع أنها انطلاقة جديدة للتعاون في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد الوزير شفقت محمود حرص الحكومة الباكستانية على تعزيز العلاقات مع سوريا في المجال الثقافي والتربوي منوهاً بالدور الريادي والمهم لسورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في المنطقة مشيراً إلى رغبة باكستان في تعزيز العلاقات مع سورية في مختلف المجالات.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عن الجانب السوري القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد والسكرتير الثالث نيروز محمد والملحق معتصم نخال وعن الجانب الباكستاني السفير الباكستاني بدمشق سعيد خان وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم الباكستانية.

يشار إلى أن زيارة وزير التربية إلى باكستان تستمر عدة أيام يطلع خلالها على واقع القطاع التعليمي والخبرات والمهارات في المجالات المتعلقة خصوصاً بتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيف التكنولوجيا في قطاع التعليم العالي والتعليم عن بعد.

المصدر: وكالة سانا