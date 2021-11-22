الرئيس الباكستاني خلال استقباله الوزير طباع: انتصارات سورية بوجه الإرهاب محل تقدير

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أن انتصارات سورية بوجه الإرهاب محل تقدير الجميع. وأشار الرئيس الباكستاني خلال استقباله اليوم وزير التربية دارم طباع إلى ضرورة تبادل التجارب بين سوريا وباكستان في المجال التربوي والثقافي وإلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا خدمة لتطوير القطاع التربوي.

بدوره نقل الوزير طباع الى الرئيس الباكستاني تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وتقديره للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين مؤكداً رغبة سوريا في تعزيز آفاق التعاون مع باكستان وحمل الرئيس الباكستاني الوزير طباع تحياته للرئيس الأسد.

وناقش الوزير طباع مع الرئيس علوي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم كتفشي وباء كورونا وتنامي ظاهرة الإرهاب التي استغلت الطفولة وحرمتها من أبرز حقوقها الطبيعية “التعليم” مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين سورية وباكستان لعودة هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

حضر اللقاء وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني شفقت محمود والقائم بالأعمال بالنيابة السفير مازن عبيد والسفير الباكستاني في دمشق سعيد خان.

وكانت سوريا وباكستان وقعتا في إسلام آباد في وقت سابق اليوم اتفاقية تعاون ثقافي تربوي تفسح المجال أمام البلدين الصديقين لتعزيز التعاون والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات في هذا المجال.

المصدر: وكالة سانا