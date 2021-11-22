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November 22 2021 - 20:24

القاهرة تستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

منذ 42 mins 22 November، 2021
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عربي وإقليمي - مصر

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وصرح أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن شكري تطرق خلال اللقاء إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي وكذا تطلعات الشعب اليمني.

كما أعاد الوزير شكري التأكيد على أن أمن اليمن واستقراره يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عن تطلعه أن تسهم مساعي المبعوث الأممي الجديد في دفع مسار الحل السياسي في اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادا إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأكد شكري دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي ولكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق التسوية المنشودة.

من جانبه، أحاط المبعوث الأممي شكري باتصالاته ومساعيه التي قام بها خلال الفترة الماضية لاستكشاف آفاق التحرك نحو استئناف الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية، كما تطرق إلى آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني على الساحة اليمنية.

وأعرب عن تقديره لدور مصر الداعم لليمن، وتطلعه إلى العمل مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح اليمن وشعبه.

المصدر: روسيا اليوم

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