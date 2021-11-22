الرئيس بري استقبل وفدا من الكونغرس الاميركي وجرى البحث بالاوضاع العامة

إستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين وفدا من الكونغرس الأميركي ضم أعضاء الكونغرس، حيث جرى بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

كما عرض الرئيس بري آخر التطورات والمستجدات خلال استقباله عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي اللذين غادرا من دون الادلاء بتصريح.

من جهة ثانية، أجرى الرئيس بري إتصالا هاتفيا بكل من نقيبي المحامين في بيروت ناضر كسبار والشمال ماري تيريز القوال، هنأهما لمناسبة إنتخابهما نقيبين للمحامين في بيروت وطرابلس والشمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام