الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و250 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين انه تم تسجيل حالتي وفاة و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و249 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن “حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وأخرى في جنين”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنين 19، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 105”.

ولفتت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 1، الخليل 7، بيت لحم 3، جنين 5، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طولكرم 3، نابلس 3، قلقيلية 2، قطاع غزة 210”.

المصدر: فلسطين اليوم