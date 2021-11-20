شكري: تحديات حديثة تتطلب مراجعة آليات الحوكمة ودول إفريقيا تعاني من تمثيل غير عادل في الأمم المتحدة

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من ظهور تحديات حديثة في العالم المعاصر تختلف جذريا عن سابقاتها وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة المتوفرة لدى المجتمع الدولي.

وصرح شكري اليوم السبت، خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان “تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول” ضمن أعمال مؤتمر “حوار المنامة” “تحديات اليوم تختلف جذريا عن تلك التي كانت في الماضي، وهي ليست محدودة بحدود دول ومعقدة جداً”.

وأوضح شكري أن العالم اليوم يواجه “تصاعدا في المخاطر المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود متعدد الأوجه والأذرع الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية”، مشددا على أهمية “تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل جاد وحازم لتجفيف منابعه وحماية البشرية كلها من أخطاره المحدقة”.

ودعا المجتمع الدولي، بهدف مواجهة التحديات المعاصرة المتغيرة المتعددة، إلى “الاعتراف بوجود حاجة ملحة إلى تطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف”، لافتا إلى أن هذه الأطر المتمثلة بالدرجة الأولى بالمنظومة الأممية، على الرغم من إحرازها نجاحات مهمة وملموسة، واجهت عقبات وأخفقت في تحقيق عدد من الأهداف الملحة في المنطقة.

وقال شكري إن “بعض هذه الإخفاقات كانت مؤلمة إلى درجة تسببت في خيبة الأمل في أطر العمل متعددة الأطراف”، موضحا أنه يقصد بذلك “فشل المنظومة الأممية في حل القضية الفلسطينية والقضاء على الأسلحة النووية وتسوية نزاعات مسلحة ومكافحة تغيرات المناخ، بالإضافة إلى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم