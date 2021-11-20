الشخ قاووق: حملة التصعيد التي يتعرّض لها لبنان هي مغامرة عبثية غير محسوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2021 - 11:00

الشخ قاووق: حملة التصعيد التي يتعرّض لها لبنان هي مغامرة عبثية غير محسوبة

منذ 40 mins 20 November، 2021
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لبنان

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل جهودًا متواصلة لإيجاد المخارج المناسبة للشأن الحكومي، وهناك فرصة حقيقية للمعالجة على قاعدة تذليل أسباب التعطيل وينبغي على المعنيين عدم تضييع هذه الفرصة.

وفي كلمة له خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة الصرفند بمناسبة يوم شهيد حزب الله بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء وأهالي البلدة، أكّد الشيخ قاووق إنّ حملة التصعيد التي يتعرّض لها لبنان بأشكالها المختلفة هي “مغامرة عبثية غير محسوبة” ولن تقدم أو تؤخر في المعادلات السياسية.

وشدّد الشيخ قاووق أن “اميركا وأدواتها يستطيعون فرض عقوبات وإصدار أطنان من بيانات الإدانة والتحريض ولكنهم لن يستطيعوا إذلالنا واستباحة كرامتنا”. وتابع “آن لهم ان يدركوا أن المقاومة اقوى من أن تُحاصَر وأصلب من ان تكسر وأعزّ من ان تُذَل”.

وخَتم قائلًا إنّ هوية لبنان المقاوم متجذرة ولن يُستطَاع النيل منها لا قبل الإنتخابات ولا بعد الإنتخابات.

المصدر: موقع المنار

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