“البوليساريو” تعلن تصعيد “الكفاح المسلح” ضد المغرب

أعلن زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي أن الجبهة الصحراوية قررت “تصعيد الكفاح المسلح” ضد المغرب، لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية.

وخلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية للجبهة قال غالي إن “الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح”.

وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أعلنت الجزائر مطلع الشهر الجاري عن قصف حمّلت مسؤوليته للمغرب، تسبب في مقتل 3 سائقي شاحنات جزائريين في الصحراء الغربية أكدت أنهم كانوا في رحلة تجارية بين موريتانيا والجزائر، ووصفت الحادث بـ”الاغتيال الجبان”.

وكانت الجبهة أعلنت في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 “حالة الحرب” وإنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، وذلك بعد عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر “البوليساريو” أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة الذي تعتبره الجبهة غير قانوني بموجب الاتفاق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية