مصر وروسيا تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

أكد رئيس مجلس “الدوما” الروسي فياتشيسلاف فولودين لدى استقباله رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانين في البلدين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها تطوير التعاون البرلماني والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية.

وقال فولودين “يجب أن نفعل كل شيء لضمان نمو التفاهم المتبادل بين برلمانينا لصالح مواطني بلدينا.. من الضروري جعل الصيغة البرلمانية أكثر فعالية.. وهذا يتطلب أشكالا جديدة من التعاون”.

وأشار إلى عدم انعقاد المنتدى الدولي “تطوير البرلمانية” بسبب الجائحة، معربا عن أمله في إمكانية استئناف هذا التفاعل في العام المقبل.

ودعا فولودين أن يكون هذا حافزا لتنمية العلاقات على مستوى لجان متخصصة أو في شكل جديد لما فيه مصلحة البلدين.

من جانبه، دعا رئيس الشيوخ المصري فولودين لزيارة القاهرة، وقبل الجانب الروسي الدعوة.

كما ناقش فولودين وعبد الرازق سبل تنمية التجارة بين روسيا ومصر وتبادل الطلاب، وأكد الجانب الروسي أن “حجم التجارة آخذ في الازدياد، فخلال ثمانية أشهر من هذا العام، ارتفع بنسبة 34.5%”.

وأضاف “يشكل تجمع الطلاب المصريين واحدا من أكبر التجمعات الدراسية في روسيا”، مشيرا إلى أن مصر هي إحدى الدول العشر التي يتوافد الشباب منها على روسيا الاتحادية لتلقي التعليم.

كما أشار عبد الرازق إلى أن تكثيف التفاعل بين برلماني البلدين يمكن أن يوفر فرصا لتنفيذ جميع مشاريع التعاون بين روسيا الاتحادية ومصر.

المصدر: روسيا اليوم