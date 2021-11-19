الرئيس عون: لتكون السنة الأخيرة من ولايتي بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “الاستمرار في العمل من اجل بلوغ الأهداف التي وضعها نصب عينيه للنهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها”، وأمل ان “تكون السنة الأخيرة من ولايتي الرئاسية، بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي”.

واعتبر الرئيس عون الجمعة خلال استقباله وفدا من الضباط في الجيش اللبناني ان “هذه الظروف ازالت بهجة عيد الاستقلال”، أكد “اننا نعمل اليوم على المضي قدما في تحقيق معاني العيد السامية”، واشار الى ان “الإرادة حاضرة لاعادة اعمار كل ما تهدم”.

وأوضح الرئيس عون ان “المال والاقتصاد القائم على أسس صحيحة مترابطان”، وقال: “لدينا خسائر وقد حددنا قيمتها وسنرى من سيتحملها، وبالتوازي سنعمل على تحديد الإصلاحات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والانطلاق بالنهوض، ونأمل ان ننجز ذلك في أقرب وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام