الرئيس الايراني يؤكد ضرورة بذل الجهود الصادقة لتعزيز ثقة الشعب بالحكومة

ولدى حضوره في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة زنجان (غرب)، رأى آية الله ابراهيم رئيسي أن “أهم جانب من الزيارات التفقدية الى المحافظات يتمثل في تنفيذ القرارات المصادق عليها”، مصرحاً أن “تنفيذ هذه القرارات هو الذي سيحدد كيفية تقديم الخدمات للشعب”.

ووصف رئيسي ثقة الشعب بأنها “أكبر رصيد للحكومة”، مضيفاً “لولا ثقة الشعب ومبادرة الخبراء بسرعة لحل قضية البنزين، لعله كانت ستحدث مشكلات كبيرة للمجتمع”. وأشار الى أن “ثقة الشعب بالحكومة قد تضررت، وقد تم ترميم جانب من هذه الثقة، وان الترميم التام والنهائي بحاجة الى بذل جهود مخلصة وصادقة”.

وأكد أن “الرصيد الاجتماعي الناجم عن الثقة العامة ستصاحبه المشاركة والنشاط الاجتماعي، مثلما هرع الشعب الى التلبية كلما تم توجيه الدعوة له للمشاركة”. وأردف رئيسي بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من طاقات الكوادر الانسانية الفاعلة في مختلف المحافظات، مصرحا ان علينا ان نتذكر ان هناك قدرات كبيرة في مختلف المحافظات من شأنها ان تقدم حلولا للمشكلات الموجودة في شتى الجوانب.