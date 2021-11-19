أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-11-2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2021 - 07:36

أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-11-2021

منذ 40 mins 19 November، 2021
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-11-2021

البناء
• تساءل مسؤول أمني عربي عن سر توقيت الانفجار الكبير للحرب الأهلية في إثيوبيا وظهور تهديد جدي للحكومة وفرضيات سقوط العاصمة، وربط ذلك بوصول كميات ضخمة من الأموال والأسلحة، معبراً عن تمنياته بأن يكون الأمر رداً مخابراتياً مصرياً على العبث الإثيوبي بشأن سد النهضة.
• توقعت جهات معنية بالانتخابات النيابية قيام الأحزاب الكبرى بتغييرات لما يقارب نصف مرشحيها للانتخابات المقبلة وظهور تحالفات مع أسماء وازنة من المستقلين سواء من العائلات او الشخصيات العاملة في الشأن العام، وقالت إن هذه التغييرات ستحسن حظوظ اللوائح بنسب تعادل الخسائر المتوقعة.
اللواء
• حصرت دولة كبرى اتصالاتها بأطراف محددين، في السلطة والمجتمع المدني والمعارضة السياسية..
• يعتبر مصرفيون أن موظفاً نقدياً رفيعاً قلب ظهر المجن، وسقطت الحسابات المتصلة بتأثير الاشتباك مع تيار حاكم!
• تدور مواجهات سياسية وإعلامية بين الكتل والتيارات على خلفية الانتخابات المقبلة، بدءًا من بلاد الاغتراب، وكأن المعركة تكسب هناك أولاً!
الجمهورية
• أعرب أحد الأحزاب عن إعتقاده أن التهليل لإرتفاع عدد المغتربين المسجلين في الخارج للإنتخابات ستبدده نتائج الإقبال والصناديق.
• شكا أحد الوزراء لدى المراجع المعنية مما يساق ضده من إتهامات وتزوير بيانات جرى تعميمهًا بإسمه طالبًا الملاحقة.
• طلب مرجع رسمي إجراء التحقيقات الضرورية للتحقق من مسؤولية من سرب مضمون التحقيقات في قضية حساسة وخصوصا أنها هدفت الى تحريف الوقائع.

المصدر: صحف

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