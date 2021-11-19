أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-11-2021

الأخبار

عون: لا انتخابات في 27 آذار

عون عن الانتخابات: لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار

‫لجنة المؤشّر ممنوعة من دراسة غلاء المعيشة

‫«الرمال المُنزلِقة» تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران

النهار

“جرعة إنعاش” موقتة… وماكرون يتوسّط خليجياً

اللواء

اشتباك بين القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة المساعدة تواجه بالمطالبة بتصحيح الأجور

جنبلاط يتخوف من تأجيل الإنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً في الكويت بتهمة تمويل حزب الله

الجمهورية

التعطيل يقفل كل دروب الحل!

لا بطريركية حاسمة

الحلول مقطوعة خليجياً..والداخل ينــفجر معيشياً..والحكومة تتخبط في التعطيل

الديار

«مُسكنات» حكوميّة ترقيعيّة لا توقف الانهيار… مُؤشّر الغلاء 700 بالمئة !

التصعيد الكويتي «مش يتيم».. بري <يجسّ النبض» .. وأنقرة «مُتشائمة»

بريطانيا تخشى «الفوضى» الأمنيّة .. ومولوي يُفضّل الانتخابات في أيار ؟

البناء

تبادل التغطية الخليجية لمفاوضات فيينا والتغطية الأميركية للتفاوض الخليجي ـ الإيراني

قرارات حكومية لتخفيف المعاناة: بدل النقل ونصف راتب ودعم أدوية الأمراض المستعصية

شهر قضائي سيحسم مصير بيطار وصوان وقانون الانتخابات… ويفتح الباب للحكومة

المصدر: صحف