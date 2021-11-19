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November 19 2021 - 07:36

ألمانيا: طالبان أكدت التزامها بضمان وصول عاملي المنظمات الإنسانية إلى الأفغان

منذ 2 ساعة 19 November، 2021
المانيا
أخبار دولية - المانيا

أعلنت الخارجية الألمانية أن حركة طالبان أكدت للوفد الألماني الهولندي المشترك التزامها بضمان إمكانية وصول العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى سكان أفغانستان بشكل آمن.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن ممثلي الحكومة التي شكلتها طالبان، أكدوا “الالتزام بضمان وصول آمن وبدون أي عوائق للعاملين في المنظمات الإنسانية، بمن فيهم النساء، إلى السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة”.

من جهتها، أكدت ألمانيا وهولندا عزمهما تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في أفغانستان.

وبحث الوفد الألماني الهولندي مع ممثلي “طالبان” أيضا دعم قطاعي التعليم والرعاية الصحية في أفغانستان.

وشارك في الاجتماع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل، والمبعوث الألماني لشؤون أفغانستان وباكستان ياسبر فيك، والمبعوث الهولندي الخاص إلى أفغانستان إيميل دي بونت.

المصدر: وكالات

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