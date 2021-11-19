أنقرة: الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن الظلم الذي يتعرض له اللاجئون

اعتبر المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم عمر جليك، أن الاتحاد الأوروبي “يحافظ على صمته تجاه الظلم الذي يتعرض له اللاجئون فضلا عن التهديد الذي يطول الصحفيين”.

وقال جليك إن “رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس يواصل تصريحاته الخاطئة تجاه اللاجئين ونسج الافتراءات ضد تركيا باستمرار”.

وأشار إلى أنه “تم توثيق المعاملة الظالمة للقوات اليونانية للاجئين مرات عديدة”، لافتا إلى “صمت الاتحاد الأوروبي بخصوص هذه الانتهاكات المتكررة بشكل يومي”.

وأضاف أن “انتهاكات اليونان تجاه اللاجئين وصلت إلى أبعاد خطيرة”، مؤكدا “رئيسنا أردوغان عارض باستمرار هذه الانتهاكات وفند باستمرار الادعاءات اليونانية”.

وتابع جليلك أن “القوات اليونانية ترتكب جرائم إنسانية من خلال ثقب قوارب اللاجئين وتركهم للموت وسط البحر”.

وقال إن “الصحفية الهولندية إنغيبورغ بوغل، بدأت تتلقى تهديدات كثيرة واضطرت إلى مغادرة اليونان بسبب ذلك، عقب سؤالها ميتشوتاكيس في مؤتمر صحفي “لماذا تكذبون بخصوص دفع وإعادة قوارب اللاجئين؟”.

وأردف المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية”: “كل هذا جرى في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد تحافظ على صمتها تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، والتهديد تجاه الصحفيين”.

المصدر: وكالة الاناضول