الرئيس الأسد يهنئ بالعيد الوطني لسلطنة عُمان

بعث الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني لسلطنة عمان.

وجاء في نص برقية الرئيس الأسد:

أتقدم إليكم.. ومن خلالكم إلى شعب سلطنة عمان الشقيق بأحر التهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني العماني الواحد والخمسين متمنياً لكم دوام النجاح والتوفيق في جهودكم الحثيثة من أجل رفعة بلادكم وتقدمها.

وأكد الرئيس الأسد أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان كانت على الدوام علاقات متميزة واستثنائية ونحن ننظر بارتياح كبير للتطور المستمر لهذه العلاقات وفي جميع المجالات بما يعزز الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والعماني.

وأعرب الرئيس الأسد في ختام برقيته عن تمنياته لجلالة سلطان عمان بموفور الصحة والخير والهناء.. ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

المصدر: وكالة سانا