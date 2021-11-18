ميقاتي: دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب بدءا من 1 تشرين الثاني الحالي لموظفي القطاع العام

اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “دفع مساعدة اجتماعية، قدرها نصف راتب، بدءا من 1 تشرين الثاني، لموظفي القطاع العام ودفع منحة نصف راتب، قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة”.

واشار، في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام، الى أنه “تم اقرار بدل نقل 64 الف عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل، والمنحة الاجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام”.

وقال: “نذكر الموظفين بوجوب الحضور الى الادارات بنسبة 66 في المئة”، مؤكدا “استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية، والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة ودعم صناعة الادوية المحلية”، واعلن أن “هذه المقررات ذات طابع استثنائي، ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022، التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام